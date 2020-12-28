Суд оштрафовал водителя БМП, въехавшего в пьяном виде в забор аэропорта Волгограда

ВОЛГОГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Волгоградский гарнизонный суд оштрафовал на 30 тыс. рублей и лишил водительских прав военного-контрактника, который, управляя в пьяном виде боевой машиной пехоты (БМП), въехал в забор аэропорта Волгограда. Об этом сообщила в понедельник ТАСС помощник председателя гарнизонного суда Анна Чиженко.

"Постановлением суда военнослужащий признан виновным в административном порядке - по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения"). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, он также лишен права управления транспортными средствами на полтора года", - сказала Чиженко.

В суде установлено, что 20 октября этого года БМП-3, которой управлял нетрезвый военнослужащий, проломила бетонное ограждение волгоградского аэропорта. Машина проехала около 1,5 км по территории аэропорта, пока не закончилось топливо. Только после этого водителя БМП задержали охранники объекта.