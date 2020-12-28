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В Новосибирской области задержали главу Искитимского района

Олега Лагоду подозревают в превышении полномочий

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Искитимского района Новосибирской области Олег Лагода задержан по подозрению в превышении полномочий, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"В настоящее время фигурант задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в его отношении меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывает УФСБ России по Новосибирской области", - сообщила она.

23 декабря прокуратура Новосибирской области сообщила, что проведя проверку, Искитимская межрайонная прокуратура установила, что в 2014 году Лагода заключил с членами дачного некоммерческого товарищества договор купли-продажи, по которому предоставил им в собственность земельный участок на острове на территории Новосибирского водохранилища площадью 175 кв. м. Надзорное ведомство установило, что цена земельного участка, установленная договором купли-продажи, оказалась в пять раз ниже его кадастровой стоимости. Кроме того, границы земельного участка оказались в пределах береговой полосы Новосибирского водохранилища, приватизация которой законодательством запрещена. Материалы проверки были направлены в следственный орган, в результате чего в отношении главы района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

Как уточнила Анастасия Кулешова, договор сделки составил 10 млн рублей при кадастровой стоимости участка 54,5 млн рублей. Лагоде предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ. Отмечается, что в понедельник по данному делу были проведены обыски в администрации Искитимского района, изъята документация. 

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