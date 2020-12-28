Сбербанк заблокировал карту арестованного экс-замглавы ФСИН Максименко

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сбербанк заблокировал банковскую карту бывшего замглавы ФСИН РФ Валерия Максименко, который арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Об этом журналистам сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, посетившая Максименко в СИЗО "Лефортово".

"Максименко болел целый месяц, вот только пару дней как выздоровел. Рассказал нам, что Сбербанк заблокировал его карточку "Мир", на которую у него приходила пенсия. Только пенсия, больше ничего. Он не понимает, на каком основании заблокирована карта, говорит, что даже адвоката не может оплатить. Сказал еще, что за почти месяц его пребывания в Лефортово следователь к нему не приходил ни разу, приходил лишь помощник следователя - на пять минут, чтобы взять образец подписи", - отметила Литвинович.

Бывший замглавы ФСИН был задержан 26 ноября. По версии следствия, в 2018 году он незаконно организовал заключение государственных контрактов на ремонт и строительство объектов ФСИН по ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026)" между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу".

По данным СК, у строительной организации не было кадровых и производственных ресурсов для исполнения госконтрактов. В результате, считают в СК, не было введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, не была исполнена ФЦП на сумму свыше 2,1 млрд рублей на 2018-2019 годы, а ущерб от действий Максименко превысил 189 млн рублей. Ему грозит до 10 лет колонии. вину он не признает.