Полиция задержала мужчину, ранившего из пистолета посетителя бара в Подмосковье

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который избил и ранил из пистолета посетителя бара в Одинцове. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел 26 декабря в помещении бара на улице Говорова. Уроженец Грузии избил одного из посетителей, а затем выстрелил ему в живот, по предварительным данным, из пистолета. Подозреваемый задержан", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, есть подозрение на перелом носа, а также огнестрельное ранение.