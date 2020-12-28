{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция задержала мужчину, ранившего из пистолета посетителя бара в Подмосковье

У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также огнестрельное ранение

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который избил и ранил из пистолета посетителя бара в Одинцове. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел 26 декабря в помещении бара на улице Говорова. Уроженец Грузии избил одного из посетителей, а затем выстрелил ему в живот, по предварительным данным, из пистолета. Подозреваемый задержан", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, есть подозрение на перелом носа, а также огнестрельное ранение.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Суд в КНР приговорил блогера к тюрьме за распространение лжи о коронавирусе
Чжан Чжань вела репортажи из города Ухань, свою вину она не признает и даже объявляла голодовку
Читать полностью