В административном здании в Иркутске произошел крупный пожар

В МЧС отметили, что к тушению привлекаются 47 человек личного состава и 13 единиц техники.

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. В административном здании в Иркутске произошел пожар, его площадь составляет 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар удалось локализовать. "В 18:21 мск пожар локализован на площади 2 000 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В главке МЧС в свою очередь сообщили, что пожарные эвакуировали шестерых человек из жилого дома, расположенного рядом с горящим зданием.

Ранее сообщалось, что в Иркутске горит двухэтажное административное здание с пристроем. Площадь пожара, по предварительной информации, составляла около 500 кв. м. Существует угроза распространения огня на соседние строения.

Информация о пожаре по улице Воронежская, 3а/1 поступила в 15:19 мск. Пострадавших в результате происшествия нет. В здании расположены цеха и офисы нескольких компаний, которые производят одежду, окна и пандусы.

В новость внесены изменения (18:40 мск) - добавлены подробности.