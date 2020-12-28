Депутата парламента Калмыкии и его брата арестовали за драку в кафе

ЭЛИСТА, 28 декабря. /ТАСС/. Депутат Народного хурала (парламента) Калмыкии и его брат арестованы по уголовному делу о драке в кафе, сообщили в понедельник в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

По данным следствия, ночью 21 ноября депутат парламента республики и его брат в кафе Dozari вместе с другими подозреваемыми устроили драку, используя в качестве оружия колюще-режущие предметы. В результате конфликта травмы различной степени тяжести получили четыре человека, двоих из которых госпитализировали.

"Возбуждено уголовное дело. В отношении депутата и его брата избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Драка произошла в кафе Элисты. Уголовные дела в отношении депутата возбуждены по пунктам "а", "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Депутат также подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (пункты "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ), уточнили в пресс-службе.

"Принимаются меры к розыску и задержанию других соучастников преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в пресс-службе ведомства.