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Возгорание на Южно-Ягунском месторождении в ХМАО локализовано

Пострадал один человек

ТАСС, 28 декабря. Пожарные локализовали возгорание газокомпрессорной станции на площади 200 кв. метров на Южно-Ягунском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Есть локализация на всей площади", - сказал собеседник агентства.

Возгорание газокомпрессорной станции произошло на Южно-Ягунском месторождении в Сургутском районе ХМАО в понедельник вечером. Пострадал один человек, он госпитализирован и находится в удовлетворительном состоянии. 

Южно-Ягунское нефтяное месторождение находится в 165 км от Сургута. Открыто в 1978 году, освоение началось в 1982 году. Запасы нефти - 0,5 млрд тонн. Оператором месторождения является российская нефтяная компания "Лукойл".

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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