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В Мексике более 10 млн пользователей временно остались без света

Причиной стало падение частоты в энергосистемах страны

МЕХИКО, 29 декабря. /ТАСС/. Свыше 10 млн пользователей временно остались без энергоснабжения в Мексике в понедельник. Об этом сообщила в своем Twitter Федеральная комиссия по электричеству (CFE).

"Из-за падения частоты [в энергосистемах] на всей территории страны оказались обесточены 10,3 млн пользователей", - говорится в записи. CFE немедленно приступила к устранению последствий аварии, что заняло менее двух часов. К настоящему времени, по данным организации, подача электроэнергии в стране восстановлена на 100%.

Сведений о пострадавших среди населения в связи с инцидентом не поступало.

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