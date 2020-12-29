Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Четыре человека, трое из которых - дети, погибли при пожаре в жилом деревянном доме в Октябрьском районе Новосибирска, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"При разборе сгоревших конструкций обнаружены четыре человека без признаков жизни, предположительно, трое из них - дети", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального главка МЧС журналистам сообщили, что в 10:17 (06:17 мск) была объявлена ликвидация открытого горения. Площадь пожара составила 100 кв. м. На месте работают психологи МЧС. Всего к тушению пожара привлекались 27 человек и восемь единиц техники.

Как говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области, надзорный орган инициировали проведение проверки по данному факту. Предварительно установлено, что в оборудованном печным отоплением доме на момент пожара проживала семья из четырех человек, из них трое несовершеннолетних детей. В результате пожара погибла 28-летняя женщина и дети 2013, 2017 и 2019 годов рождения.