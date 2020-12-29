В результате пожара в Рязанской области погибли четыре человека

ТАСС, 29 декабря. Четыре человека, среди них двое детей, погибли при пожаре в Рязанской области. При этом удалось спасти восьмилетнюю девочку, сообщает правительство региона.

"Оперативная группа правительства Рязанской области сообщает, что на пожаре в частном жилом доме по улице Рязанской погибли четыре человека, из них двое детей. На момент пожара в доме находилось пять человек. Удалось спасти девочку восьми лет, она госпитализирована", - сказано в сообщении.

По данным правительства, сообщение о пожаре поступило в единую дежурную службу спасения 29 декабря в 04:47 мск. Пожар был локализован на площади четыре кв. метра. В тушении пожара и ликвидации его последствий участвовали 39 человек, привлекалось 13 единиц техники. Причины ЧП устанавливает МЧС. Прокуратура региона ведет проверку.