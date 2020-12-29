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Три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Чувашии

По предварительным данным, одна из машин выехала на встречную полосу

ТАСС, 29 декабря. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло во вторник на трассе в Чувашии, в результате погибли три человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по республике.

"Произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Lifan. Погибли водитель иномарки, водитель и пассажир отечественного автомобиля", - сказала собеседница агентства.

По предварительной информации, один из автомобилей выехал на встречную полосу. Виновник ДТП устанавливается.

Авария произошла на 13-м км автодороги А-151 в районе села Чурачики, ее обстоятельства выясняются.

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