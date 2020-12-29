В Москве задержан замглавы ОВД "Басманный" за покушение на взятку в 1 млн рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Заместитель начальника отдела уголовного розыска ОМВД по Басманному району Москвы Анзор Хамыстханов задержан за покушение на получение взятки в размере 1,1 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"За покушение на получение взятки задержан замначальника отдела уголовного розыска Басманного ОВД Анзор Хамыстханов. По версии следствия, он должен был через посредника получить 1,1 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности работников одной из коммерческих организаций за организацию проституции. Возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки в особо крупном размере", - рассказал собеседник агентства.

Хамыстханов отправил посредника в коммерческую фирму для получения нужной суммы, где его задержали полицейские. Сам Хамыстханов тоже был задержан. Дело расследует следователи СК.

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