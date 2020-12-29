Спецслужбы Польши задержали гражданина РФ по подозрению в махинациях при торговле топливом

ВАРШАВА, 29 декабря. /ТАСС/. Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало гражданина России, подозреваемого в руководстве преступной группой, проводившей налоговые махинации при фиктивной торговле топливом. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

По его словам, россиянин разыскивался с 2016 года и был задержан 18 декабря 2020 года. Сейчас он находится под временным арестом. Расследование ведет отделение АВБ в Познани.

"Преступный механизм заключался в уклонении от налогообложения дизельного топлива, приобретенного в рамках внутренних сделок, а затем проданного в Польше. Компания не раскрывала предмет налогообложения налоговым органам, предоставляла ложные сведения в своих налоговых декларациях и использовала ненадежные и фиктивные счета-фактуры. В результате этих действий государственная казна потеряла не менее 12 млн злотых (более $3 млн)", - говорится в распространенном Жарыном сообщении.

Сообщается также, что по этому делу обвинения уже были предъявлены троим участникам преступной группы.

В посольстве РФ в Польше ситуацию пока не комментируют.