СК возбудил дело об оскорблении в "ВКонтакте" главы Клина Сокольской

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении в соцсети "ВКонтакте" главы подмосковного Клина Алены Сокольской. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об оскорблении неустановленным лицом 12 июня в соцсети "ВКонтакте" главы городского округа Клин Алены Сокольской в связи с исполнением ею своих должностных обязанностей", - сообщил источник.

Дело возбуждено по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"). Санкция данной статьи предусматривает до 40 тыс. рублей штрафа, до 360 часов обязательных работ или до года исправительных работ.