Представителей Екатеринбургской епархии не пустили в захваченный Среднеуральский монастырь

"Постояли на пороге. Представители монастыря говорят, что в помощи не нуждаются, что есть пострадавшие, но они за ними сами присматривают. Я просил поговорить с детьми, которые пострадали, с теми монахинями, которые получили какие-то удары, но ничего не получилось, говорили только с теми, кто стояли на входе", - сказал протоиерей. После этого, как передает корреспондент ТАСС, делегация митрополии уехала.

СРЕДНЕУРАЛЬСК /Свердловская область/, 29 декабря. / ТАСС/. Представителей Екатеринбургской епархии, которые была направлены в захваченный Среднеуральский женский монастырь для оказания духовной поддержки, не пустили в обитель сторонники отлученного от церкви Сергия (Романова). Об этом журналистам сообщил возглавивший делегацию руководитель отдела соцслужения митрополии протоиерей Евгений Попиченко.

Руководитель секретариата Екатеринбургской епархии Аркадий (Логинов) добавил, что, несмотря на происходящее в монастыре, сторонники Сергия остаются для митрополии единоверцами. "Многие из них находятся под влиянием, в чем мы отчасти убедились, хочется надеяться, что время будет нам помогать и люди начнут успокаиваться, чтобы мы могли говорить о помощи, которая им необходима", - добавил он.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая также приехала в монастырь, сообщила, что часть монахинь покинули обитель. "[Обстановка] тревожная в монастыре, кто-то из сестер покинул монастырь. По каким причинам - не знаю, но покинули", - сказала она.

Ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре прошли обыски, также был задержан захвативший обитель бывший схимонах Сергий (Романов). По словам адвоката, ему предъявили обвинения по трем статьям УК РФ - о склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств - и конвоировали в Москву для избрания меры пресечения. В местной больнице ТАСС сообщили о трех монахинях, которые обратились за медицинской помощью с легкими повреждениями.