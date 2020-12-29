Представителей Екатеринбургской епархии не пустили в захваченный Среднеуральский монастырь

СРЕДНЕУРАЛЬСК /Свердловская область/, 29 декабря. / ТАСС/. Представителей Екатеринбургской епархии, которые была направлены в захваченный Среднеуральский женский монастырь для оказания духовной поддержки, не пустили в обитель сторонники отлученного от церкви Сергия (Романова). Об этом журналистам сообщил возглавивший делегацию руководитель отдела соцслужения митрополии протоиерей Евгений Попиченко.
"Постояли на пороге. Представители монастыря говорят, что в помощи не нуждаются, что есть пострадавшие, но они за ними сами присматривают. Я просил поговорить с детьми, которые пострадали, с теми монахинями, которые получили какие-то удары, но ничего не получилось, говорили только с теми, кто стояли на входе", - сказал протоиерей. После этого, как передает корреспондент ТАСС, делегация митрополии уехала.
Руководитель секретариата Екатеринбургской епархии Аркадий (Логинов) добавил, что, несмотря на происходящее в монастыре, сторонники Сергия остаются для митрополии единоверцами. "Многие из них находятся под влиянием, в чем мы отчасти убедились, хочется надеяться, что время будет нам помогать и люди начнут успокаиваться, чтобы мы могли говорить о помощи, которая им необходима", - добавил он.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая также приехала в монастырь, сообщила, что часть монахинь покинули обитель. "[Обстановка] тревожная в монастыре, кто-то из сестер покинул монастырь. По каким причинам - не знаю, но покинули", - сказала она.
Ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре прошли обыски, также был задержан захвативший обитель бывший схимонах Сергий (Романов). По словам адвоката, ему предъявили обвинения по трем статьям УК РФ - о склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств - и конвоировали в Москву для избрания меры пресечения. В местной больнице ТАСС сообщили о трех монахинях, которые обратились за медицинской помощью с легкими повреждениями.