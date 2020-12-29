Петербургский суд приговорил к 3 годам условно женщину, истязавшую шестилетнюю дочь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к трем годам условно женщину, которая истязала свою дочь 2014 года рождения. Об этом во вторник сообщили журналистам в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Она признана виновной в совершении преступления предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 1 месяц условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.

Установлено, что осужденная с марта 2017 по февраль 2018 года в одной из квартир Колпинского района истязала свою дочь. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения регулярно била дочь руками и шваброй, делала резаные раны ножом, тушила окурки о голову, выгоняла на улицу.