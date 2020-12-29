В Ростовской области заключенному ужесточили наказание за контакт с террористом из Сирии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 декабря. /ТАСС/. Осужденный, отбывающий наказание в одной из колоний Ростовской области, приговорен к шести месяцам лишения свободы за несообщение об участии знакомого в деятельности запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), который принимал участие в боевых действиях на территории Сирии. Об этом во вторник сообщается на сайте ГУФСИН по Ростовской области.

"Октябрьским районным судом осужденный Пузанов приговорен к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный Артур Пузанов был осведомлен о том, что его знакомый, гражданин России Г., убыл на территорию Сирии для участия в боевых действиях на стороне ИГ. Мужчина неоднократно связывался с боевиком с помощью мессенджеров. Участник ИГ сообщал о том, что прошел специальное обучение, участвовал в боестолкновениях с правительственными войсками. Пузанов не стал сообщать сотрудникам правоохранительных органов о совершении преступлений террористического характера.

Уточняется, что мужчина осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении").