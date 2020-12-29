Защита Цуркан заявила, что обвинение основано на документах молдавской разведки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Обвинение, выдвинутое в отношении бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, осужденной на 15 лет лишения свободы за шпионаж, основано в том числе на документах спецслужбы Молдавии с упоминанием имени и псевдонима осужденной, которые ФСБ, вероятно, добыла разведывательным путем. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе организации "Команда 29", адвокаты которой оказывают помощь Цуркан.

"Среди документов, которые легли в основу обвинения, - пять листов личного дела агента Службы информации и безопасности Республики Молдова (далее СИБ РМ) с псевдонимом Карла (признано вещественным доказательством - том 6 л. д. 97-98, конверт № 1 в коробке с вещественными доказательствами) и светокопии информационных сообщений СИБ РМ (признано вещественным доказательством - том 6 л. д. 118-119, конверт № 2 в коробке с вещественными доказательствами). В тексте этих сообщений говорится о якобы полученной от агента с псевдонимом Карла информации, близкой к тематике компетенции Цуркан по работе в "Интер РАО", - сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что эти документы были добыты якобы в ходе негласной деятельности ФСБ России, проводимой за рубежом с помощью источников из числа сотрудников СИБ РМ.

Как пояснил журналистам адвокат Цуркан Иван Павлов, для целей уголовного судопроизводства недопустима подмена оперативно-разыскной деятельности разведывательной или приравнивание разведывательной деятельности к оперативно-разыскной, производимой в иностранном государстве. "Документы, полученные в ходе разведывательной деятельности, не могут приравниваться и использоваться в качестве результатов оперативно-разыскной деятельности", - сказал он. По словам адвоката, он ходатайствовал перед судом об исключении этих материалов из числа доказательств, но суд его ходатайство отклонил.

Приговор

Мосгорсуд во вторник приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима, признав ее виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Суд засчитал в срок наказания время, проведенное ею под стражей с 2018 года, и обратил в доход государства изъятые у нее 656 млн рублей. В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Цуркан 18 лет колонии строгого режима, а адвокаты - вынести оправдательный приговор. Они собираются обжаловать сегодняшнее решение суда.

Как следует из обвинения, Цуркан передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины. По версии следствия, с 16 августа 2004 года она была привлечена Службой информации и безопасности Республики Молдова к конфиденциальному сотрудничеству под конспиративным псевдонимом Карла. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и не позднее 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе. Цуркан утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности.