Пожар в ресторане в Люберцах локализован

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в ресторане "Дюшес" в Люберцах, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 18:16 [объявлена] локализация пожара на площади 700 кв. м", - сказали в ведомстве.

В 16:11 поступило сообщение о сильном задымлении в чердачном помещении чайханы "Дюшес" по адресу: Люберцы, улица Кирова, 26. Здание, где произошел пожар, трехэтажное, рядом с ним находится жилая пятиэтажка. Ресторан расположен на первом этаже, выше находится гостиница.

Двенадцать человек персонала ресторана эвакуировались до прибытия пожарных. Еще 27 человек были эвакуированы из жилого дома, поскольку была угроза перехода огня на его кровлю. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших нет.