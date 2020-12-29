Подростку из Москвы, которого мог избивать отец, окажут помощь в учреждении соцзащиты

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Подростка из Москвы, который предположительно подвергался избиению отца, направят в учреждение соцзащиты после выписки из больницы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"В СМИ появились сообщения об избиении отцом 14-летнего мальчика. Сейчас ребенок в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Как только поступили сведения о возможном жестоком обращении, сотрудники соцзащиты посетили семью. Дома с отцом находились еще трое несовершеннолетних детей, сейчас они также находятся в больнице, так как их мать лишена родительских прав, а отец подозревается в жестоком обращении", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что специалисты соцзащиты окажут детям всю необходимую помощь.

"После выписки дети временно будут переданы в учреждение соцзащиты. Информация о насилии ранее не поступала", - отметил представитель пресс-службы.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что полиция начала проверку после сообщения об избиении отцом 14-летнего сына в квартире в центре Москвы. Мальчик был госпитализирован. По данным источника, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ссадины лица, шеи и рук.