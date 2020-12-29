Пожар в ресторане в Люберцах потушили

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в ресторане "Дюшес" в Люберцах. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 20:10 мск объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Информация о сильном задымлении в чердачном помещении чайханы "Дюшес" по адресу: Люберцы, улица Кирова, 26, поступила в 16:11 мск. Здание, где произошел пожар, трехэтажное, рядом с ним находится жилая пятиэтажка. Ресторан расположен на первом этаже, выше находится гостиница. 12 человек персонала ресторана эвакуировались до прибытия пожарных. Еще 27 человек были эвакуированы из жилого дома, поскольку была угроза перехода огня на его кровлю.

Возгоранию присвоен ранг повышенной сложности. В 18:16 пожар был локализован на площади 700 кв. м.