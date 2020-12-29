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Обновлено 

Три самолета не смогли сесть в аэропорту Белгорода из-за тумана

Один из рейсов пришлось отменить

ТАСС, 29 декабря. Самолет авиакомпании S7, следующий рейсом Москва - Белгород, вернулся в Домодедово из-за сильного тумана в аэропорту прибытия, сообщили ТАСС в справочной службе белгородского аэропорта. Это уже третье воздушное судно, которое не смогло приземлиться в Белгороде из-за тумана во вторник вечером.

"Самолет улетел в Домодедово", - сообщили ТАСС в справочной службе, отметив, что до принятия решения судно несколько минут кружило над Белгородом.

Ранее самолет авиакомпании "Победа", следующий из Санкт-Петербурга, более часа не мог уйти на посадку в Белгороде, после чего улетел на дозаправку в Воронеж. Сейчас он вновь вылетел в пункт назначения. "Самолет совершил посадку в Воронеже и в 21:02 мск вылетел в Белгород. Там погодные условия улучшились, им приготовили полосу", - сказал диспетчер аэропорта Воронежа.

Как сообщили в справочной службе, в Шереметьево также был вынужден вернуться рейс "Аэрофлота", в онлайн-табло указано, что он отменен.

В новость внесены изменения (21:42 мск) - добавлены подробности.

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