СК возбудил дело против Навального о хищении пожертвований его фондам

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении Алексея Навального о хищении пожертвований ряду его организаций на 356 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении СК.

По версии следствия, с физлиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований для нужд ряда некоммерческих организаций, в числе которых "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", "Фонд организации и координации защиты прав граждан", "Фонд правового обеспечения граждан", "Фонд защиты прав граждан "ШТАБ". Эти средства предназначались исключительно на цели фондов.

"По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели - приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей. Таким образом, собранные с граждан средства были похищены", - сообщает СК. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все причастные к хищению.