Два взрослых и подросток погибли при пожаре в частном доме в Забайкалье

ЧИТА, 30 декабря. /ТАСС/. Две женщины и 15-летняя девушка погибли при пожаре в частном доме в селе Илим Забайкальского края, сообщила ТАСС в среду пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"На месте работает сотрудник управления надзорной деятельности, выясняет причины и обстоятельства гибели. Найдены тела жителей 2005, 1965 и 1984 годов рождения, все женского пола", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что во время пожара сообщений о нем не поступало. Пожарные прибыли на место, когда дом уже сгорел.