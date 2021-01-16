Женщина и трое детей погибли в результате пожара в жилом доме в Дагестане

ГРОЗНЫЙ, 16 января. /ТАСС/. Число жертв пожара, произошедшего в субботу в частном жилом доме в Дагестане, увеличилось до четырех, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Госпитализированный ребенок умер в больнице", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме в Махачкале погибли женщина и двое детей, еще один ребенок двух лет госпитализирован.

По данным МЧС, пожар произошел на ул. Нурадилова, 89, он был полностью ликвидирован в 14:52 мск на площади 20 кв. м. Женщине было 28 лет, еще двум погибшим детям 4 и 5 лет.

В новость внесены изменения (16:58 мск) - уточняется число погибших.