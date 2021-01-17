Под Оренбургом съехал в кювет грузовик, перевозивший нефтепродукты

ОРЕНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Грузовой автомобиль, перевозивший нефтепродукты, съехал в кювет и перевернулся в Оренбургском районе Оренбургской области, произошел розлив топлива. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

"Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля MAN не справился с управлением и допустил съезд в кювет по ходу движения. Водитель с места происшествия госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время происходит утечка нефтепродукта из цистерны автомобиля", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС России по Оренбургской области, нефтесодержащая жидкость разлилась на площади 100 кв. м, ее объем составил 39 куб. м. "До ближайшего населенного пункта (п. им. Ленина, ЖК "Заречье") - 1 км. Угроза попадания нефтепродуктов в водные объекты отсутствует, ближайшая река Сакмара находится в 3 км от места разлива", - сообщается на сайте ведомства.

На месте происшествия работают спасатели и полиция, специалисты экологической службы Оренбургской области. "Решается вопрос по сбору и утилизации данной жидкости", - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Инцидент, по данным ведомства, на движение транспортных средств не повлиял. Предположительная масса разлившейся нефтесодержащей жидкости составляет 10 тонн, груз перевозили из с. Ташла Ташлинского района Оренбургской области в город Салават в Башкирию.

В пресс-службе регионального правительства журналистам сообщили, что транспортное средство принадлежит компании ООО ТК "Солид-Ойл". Собственник компании, по их данным, обязан будет провести ликвидационные работы. "В оперативном порядке на место аварии осуществлен выезд всех служб, включая сотрудников министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений области и мобильной эколаборатории для отбора проб и дальнейшего исследования", - уточняется в сообщении.

На месте происшествия работают 30 человек и 12 единиц техники. "Ориентировочное время окончания работ по утилизации нефтепродуктов - 20:00 17 января", - добавили в пресс-службе главка МЧС по Оренбургской области.

В новость внесены изменения (10:59 мск) - добавлены подробности в четвертом и шестом абзацах.