В Туве произошло обрушение горной выработки в шахте

ТАСС, 17 января. Обрушение горной выработки произошло утром в воскресенье на шахте компании "Лунсин" в Тоджинском районе Республики Тыва. В результате погиб рабочий - гражданин КНР. Об этом сообщает республиканская служба ГО и ЧС в официальной группе в соцсети "ВКонтакте".

"В 06:55 мск 17 января произошло обрушение выработки в одной из шахт ООО "Лунсин", расположенной на территории Тоджинского района. По предварительной информации, эвакуированы 42 человека. Один человек - гражданин КНР - погиб", - говорится в сообщении.

На месте обрушения работали шесть человек аварийно-спасательного формирования шахты и одна единица техники.

Как сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Шолбан Кара-Оол, обрушение произошло на новой шахте комбината "Лунсин". В ближайшее время предстоит установить все обстоятельства и причины обвала. "Главное - обеспечить максимально безопасные условия труда. На этом производстве работают очень много наших земляков, более 700 человек. Поручил первому заму Брокерту А. В. держать связь с компанией для оказания содействия в помощи работникам комбината", - написал он.

В связи с ЧП следственные органы СК РФ в республике проводят доследственную проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Рудная шахта, где произошло ЧП, приостановила работу на время проверки правоохранительных органов, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского правительства.

ООО "Лунсин" создано в ноябре 2005 года специально для освоения Кызыл-Таштыгского месторождения, лицензию получило год спустя. В 2015 году компания ввела в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат мощностью переработки 1 млн тонн полиметаллической руды и выработки порядка 220 тыс. тонн медных, цинковых и свинцовых концентратов. Инвестиции в проект составили порядка 17 млрд рублей. Учредителем "Лунсин" является "Хэйлунцзянская горная компания "Цзыцзинь Лунсин", входящая в Zijin Mining Group.

В новость внесены изменения (11:46 мск) - добавлены подробности после пятого абзаца.