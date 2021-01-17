Пожар в автосервисе на юго-востоке Москвы потушили

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в здании автосервиса на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре по улице Шоссейная, дом 1, корпус Б, поступила в 14:05 мск. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит автомобиль и принадлежности в железобетонном здании автосервиса. Принятыми мерами в 14:36 пожар локализован, а в 14:38 ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

В главке подтвердили, что площадь пожара составила 15 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автосервис горит на юго-востоке Москвы, из окон здания идет черный дым.