В Малайзии конфисковали крупнейшую в истории страны партию наркотиков

СИНГАПУР, 17 января. /ТАСС/. Полиция Малайзии конфисковала крупнейшую в истории страны партию наркотиков, стоимость которой составляет около 201 млн ринггитов ($49,8 млн). Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель правоохранительных органов штата Джохор Аюб Хан Мидин.

"Сотрудники антинаркотического управления обнаружили две лаборатории по производству наркотиков, а также несколько складов, куда доставлялась готовая продукция", - цитирует полицейского агентство BERNAMA. "В итоге было конфисковано более 3,2 тыс. кг экстази в сухом виде, десятки литров наркотиков в жидком виде", - рассказал Аюб Хан. "Общая стоимость оценивается в 201 млн ринггитов" ($49,8 млн), добавил он.

На данный момент, по словам полицейского, "были арестованы двое мужчин, подозреваемые в изготовлении наркотиков".