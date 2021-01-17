Пожар произошел на овощебазе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Пожарные в Санкт-Петербурге ликвидируют возгорание на территории овощебазы в Калининском районе в северной части города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

По данным пресс-службы, сигнал о пожаре по адресу: проспект Непокоренных, 63, где располагается Калининская овощебаза, поступил в воскресенье от очевидца. "По прибытии подтвержден ранг пожара №1-бис, горение в двухэтажном здании (бывшая столовая) на втором этаже на площади 400 кв. метров", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.