Автомобиль сбил амурского тигра на дороге из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 18 января. /ТАСС/. Взрослый самец амурского тигра погиб под колесами автомобиля на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Об этом ТАСС сообщили в центре "Амурский тигр".

"Это произошло накануне вечером на трассе Хабаровск - Комсомольск. Взрослый самец тигра перебегал дорогу и попал под автомобиль Suzuki. В результате ДТП тигр погиб", - сказал представитель центра.

На месте работают сотрудники полиции, они выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщается на сайте Министерства природных ресурсов Хабаровского края, сейчас решается вопрос о привлечении водителя к ответственности. Тело тигра передано на экспертизу специалистам центра диагностики болезней животных Приморской государственной сельхозакадемии. Это уже третий случай гибели амурских тигров в Хабаровском крае на дороге за последнее время, отметили в министерстве. Все три зарегистрированы на территории Нанайского района.

"Министерство природных ресурсов Хабаровского края обращает внимание водителей на необходимость соблюдения скоростного режима на трассе во избежание подобных инцидентов. Нарушителю, виновному в гибели краснокнижного животного, грозит административное либо уголовное наказание. Размер налагаемого штрафа может превышать 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров в мире - амурский. Он занесен в Международную Красную книгу. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут 550-580 особей тигра. Это 95% мировой популяции зверя.