Суд Москвы обязал СК проверить экс-главу ГВСУ по факту вымогательства взятки

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы признал незаконными итоги доследственной проверки следователей центрального аппарата СК РФ, которые отказались возбуждать уголовное дело о вымогательстве у экс-начальника ЦСКА Михаила Барышева взятки бывшим руководителем Главного военного следственного управления (ГВСУ) Александром Сорочкиным. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Софинская, соответствующее решение было принято на прошлой неделе.

"13 января 2021 года Басманным судом признано незаконным постановление заместителя руководителя управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СК России А. В. Алексеева об отказе в возбуждении уголовного дела от 31 июля 2020 года. Алексеева обязали устранить допущенные нарушения", - сказала собеседница агентства.

Следователи центрального аппарата СК РФ летом 2019 года по итогам доследственной проверки вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о вымогательстве у Барышева взятки Сорочкиным. Доследственная проверка в отношении Сорочкина проводилась по личному поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Барышев, обвиняемый в преступлениях коррупционной направленности, в начале марта 2020 года написал явку с повинной по одному из эпизодов дачи взятки. По данным источника агентства, Барышев утверждает, что был вынужден дать взятку занимавшему должность заместителя председателя Следственного комитета РФ - руководителю Главного военного следственного управления Александру Сорочкину. Его заявление зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях ГВСУ, а также было направлено Бастрыкину генпрокурором РФ для проведения соответствующей проверки. Как сообщалось ранее, экс-глава ЦСКА утверждает, что генерал вымогал у него взятку.

Официальными комментариями надзорного ведомства и следственных органов ТАСС пока не располагает. Защита Барышева подтверждала ТАСС о заявленной Барышевым жалобе, однако отказалась комментировать детали заявления своего подзащитного.

Указом президента РФ от 22 апреля 2020 года Сорочкин был освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы. Из рядов вооруженных сил он был официально уволен осенью прошлого года.

В декабре 2019 года ГВСУ СК РФ предъявило Барышеву обвинение в окончательной редакции. Защита и обвиняемый приступили к ознакомлению с материалами дела. В окончательной редакции Барышев обвиняется в четырех эпизодах получения взяток (ст. 290 УК РФ), покушении на побег (ч. 3 ст. 30, ст. 313 УК РФ), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Вину он не признает.