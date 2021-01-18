Девять человек пострадали в ДТП двух легковых автомобилей в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 18 января. /ТАСС/. Пятеро взрослых и четверо детей пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Гудермесском районе Чечни. Об этом в понедельник сообщили в региональном МВД.

"На 710-м километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло столкновение автомашины ВАЗ-21101 под управлением 32-летнего жителя села Нижний Герзель Гудермесского района и автомобиля "Лада-Приора", за рулем которого находился уроженец Ножай-Юртовского района 1963 года рождения. В результате ДТП пострадали оба водителя и семеро пассажиров автомашин, четверо из них - несовершеннолетние. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП и степень вины его участников.