В Астраханской области пострадали два ребенка при нападении бродячих собак

АСТРАХАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Двух детей доставили в больницу города Знаменска Астраханской области после нападения бродячих собак. Им оказали помощь, сейчас дети находятся под амбулаторным наблюдением, сообщила ТАСС исполняющая обязанности главврача Знаменской больницы Инна Лазарева в понедельник.

"Двое детей, у них укушенные раны. Была оказана первичная хирургическая помощь, проведена обработка ран", - сказала Лазарева. Она уточнила, что детям сделали необходимые прививки, так как на них напали бездомные собаки.

Она уточнила, что пострадавших детей отпустили домой, они будут находиться под амбулаторным наблюдением.

В начале прошлого года в Астраханской области открылся первый муниципальный приют для животных, рассчитанный на 300 голов. Власти региона планировали открыть еще несколько подобных приютов в районах области, а также расширить построенный приют еще на несколько сотен голов.

Согласно правилам, животных в приюте стерилизуют, лечат, помечают специальной биркой, после чего возвращают на улицу. Максимальный срок нахождения животного в приюте, если оно не несет угрозы людям, составляет 45 дней. Ранее глава астраханского Минсельхоза Руслан Пашаев говорил о том, что министерство сохраняет планы по созданию дополнительных приютов и прорабатывает этот вопрос с Минприроды РФ .

По данным СУ СК России по Астраханской области, за 2020 год в Астрахани было зарегистрировано более 2 тыс. случаев нападения животных, 600 из них - на детей.