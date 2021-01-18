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СМИ: в Эквадоре в результате автокатастрофы погибли 13 человек

По данным спасателей, еще несколько человек получили ранения

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 января. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек погибли в Эквадоре в результате автокатастрофы в центральной провинции Боливар. Микроавтобус потерял управление и перевернулся, сообщило в понедельник агентство EFE.

В результате ДТП сразу погибли четверо детей, еще один ребенок умер по пути в госпиталь. По данным спасателей, еще несколько человек получили ранения.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают причины происшествия.

По официальным данным, дорожно-транспортные происшествия являются серьезной проблемой для Эквадора. В 2018 году в стране в результате автокатастроф погибло более 3,1 тыс. человек.

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