В суде сообщили, что убийца ударил главреда портала "Рязань.Лайф" ножом не менее 15 раз

ТАСС, 18 января. Эксперты нашли не менее 15 ножевых ранений на теле главного редактора портала "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой, которая была убита 15 января. Об этом сообщается на сайте Железнодорожного суда Рязани.

В понедельник суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте мужа убитой, который подозревается в совершении преступления. Он пробудет под арестом до 15 марта.

"В Железнодорожном районном суде Рязани состоялось рассмотрение ходатайства старшего следователя Железнодорожного МСО г. Рязани СУ СК РФ по Рязанской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя г. Рязани 1983 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, а именно убийства своей супруги путем нанесения не менее 15 ножевых ранений", - говорится в сообщении.

Как уточнили в суде, на данный момент обвинение мужчине не предъявлено. Подозреваемый вину в инкриминируемом деянии признает, скрываться от следствия не намерен.

Вечером 15 января в квартире одного из домов в Рязани было найдено тело главного редактора интернет-портала "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой с множественными колото-резаными ранами. По факту убийства Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани следственного управления СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").