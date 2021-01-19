В Свободном объявили режим ЧС из-за замерзшего водопровода

ТАСС, 19 января. Режим ЧС объявлен в городе Свободном Амурской области, где частично замерз водопровод и без воды остались многоквартирные дома и социальные объекты, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Сегодня с 8 часов утра (02:00 мск) в Свободном введен режим ЧС. Зоной чрезвычайной ситуации обозначен Залинейный район города (улицы Чубаровых, Лесная, Продольная). Причиной стало перемерзание из-за низких температур воздуха центрального водопровода на улице Лесная, в связи с чем без водоснабжения остались шесть многоквартирных домов и три соцобъекта", - говорится в сообщении.

В школе, находящейся в зоне ЧС, с 19 января отменены очные занятия для младших классов, для других организовано смешанное обучение с применением электронных ресурсов и проведением уроков в очно-заочной форме. Детский сад, работающий при школе, также отменил прием детей, его воспитанников распределили по другим дошкольным учреждениям города. Студенты отделения колледжа, расположенного в этой части города, распущены по домам. "Котельная, расположенная на территории бывшего маслозавода, находится без стационарной подпитки. Для работы паровых котлов необходимо 2 кубических метра воды в сутки и для обслуживания сети еще 3 куба. На объекте есть свой заполненный резервуар объемом 20 кубов. Запасы пополняются - воду на котельную подвозят", - уточнила пресс-служба.

Глава города Владимир Константинов поручил выяснить, нужна ли помощь волонтеров. Если в отключенных от водоснабжения домах проживают пожилые одинокие люди, не способные набрать себе воды самостоятельно, помощь им окажут добровольцы, уточняется в сообщении.

Отключение произошло 15 января. Ранее прокуратура Амурской области сообщила, что четвертые сутки без воды остаются более 800 жителей. В связи с отключением прокуратура региона проводит проверку. Для жителей домов организовали подвоз воды.

Свободный расположен в 167 км от областного центра Амурской области, население составляет 54 тыс. человек.