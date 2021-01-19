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С кладбища в Петербурге украли бюст с могилы Героя Советского Союза Мациевича

Полиция возбудила уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Бюст Героя Советского Союза Василия Мациевича пропал с Ново-Волковского кладбища во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"С кладбища пропал бюст Мациевича", - сказал собеседник агентства.

В главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили пропажу бюста с кладбища, не уточнив при этом, с чьей могилы он был похищен. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Василий Мациевич - советский военный, в годы Великой Отечественной войны командовал эскадрильей истребительного авиаполка. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено в 1943 году за мужество и героизм. После войны жил в Ленинграде, умер в 1981 году.

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