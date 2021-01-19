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Шесть человек пострадали при столкновении маршрутного такси и грузовика в Орле

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, сотрудники чрезвычайного ведомства

ОРЕЛ, 19 января. /ТАСС/. Маршрутное такси и грузовик МАЗ столкнулись в Орле, пострадали шесть человек. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе управления МВД региона.

"Водитель, управляя транспортным средством МАЗ, двигался со стороны ул. Михалицына по улице Раздольной. В районе дома номер 31 на улице Раздольной водитель грузового транспортного средства допустил выезд на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с маршрутным такси", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Орловской области, пострадали шесть человек. "В результате аварии пострадали шесть человек ", - сказал собеседник агентства.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, сотрудники чрезвычайного ведомства. Идет деблокировка пострадавших.

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