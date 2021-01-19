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Подмосковного чиновника проверяют на злоупотребление по контрактам на 25 млн рублей

По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Следователи проверяют главу администрации поселения Лесной Пушкинского района Подмосковья Александра Дёмина на злоупотребление полномочиями при заключении муниципальных контрактов на 25 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Начата проверка в отношении Дёмина, который еще будучи в должности замглавы администрации поселений Лесной в 2017 году в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья заключил 15 муниципальных контрактов на сумму более 25 млн рублей с подконтрольным ООО "РАУТ", у которого не было разрешения на строительство", - сказал собеседник агентства.

Пушкинские следователи проверяют действия чиновника на злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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