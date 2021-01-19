Еще двух сотрудников ЕДДС Норильска отправили под домашний арест после схода лавины

КРАСНОЯРСК, 19 января. Двое оперативных дежурных Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Норильска отправлены под домашний арест в рамках расследования уголовного дела по факту схода лавины, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"По подозрению в совершении этого преступления задержаны 36-летний и 52-летний оперативные дежурные Единой дежурно-диспетчерской службы города Норильска, которым также избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщил представитель ведомства.

Ранее под домашний арест был отправлен 39-летний дежурный ЕДДС, а в отношении начальника ГО и ЧС Норильска была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По предварительной версии следствия, дежурные ЕДДС, получая информацию от регионального главка МЧС о лавинной опасности, не включали ее в сводку, из-за чего власти муниципалитета не могли проводить превентивных мероприятий по предупреждению опасности. Начальник ГО и ЧС не осуществлял контроль за своими подчиненными.