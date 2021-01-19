{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сход лавины в Норильске
Обновлено 

Еще двух сотрудников ЕДДС Норильска отправили под домашний арест после схода лавины

Аналогичную меру пресечения ранее выбрали дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы

КРАСНОЯРСК, 19 января. Двое оперативных дежурных Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Норильска отправлены под домашний арест в рамках расследования уголовного дела по факту схода лавины, в результате которого погибли три человека.

На эту тему
Сход лавины на горнолыжной базе в Норильске. Главное

Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"По подозрению в совершении этого преступления задержаны 36-летний и 52-летний оперативные дежурные Единой дежурно-диспетчерской службы города Норильска, которым также избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщил представитель ведомства.

Ранее под домашний арест был отправлен 39-летний дежурный ЕДДС, а в отношении начальника ГО и ЧС Норильска была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По предварительной версии следствия, дежурные ЕДДС, получая информацию от регионального главка МЧС о лавинной опасности, не включали ее в сводку, из-за чего власти муниципалитета не могли проводить превентивных мероприятий по предупреждению опасности. Начальник ГО и ЧС не осуществлял контроль за своими подчиненными.

Теги
РоссияКрасноярский крайСход лавины в Норильске
Инцидент с сухогрузом Arvin у берегов Турции
Что известно об инциденте с сухогрузом Arvin у берегов Турции
Спасены шесть членов экипажа, обнаружены тела четырех погибших
Читать полностью