Прокуратура Подмосковья подала иски о взыскании имущества чиновников на 1,1 млрд рублей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Прокуратура Московской области в минувшем году подала в суды иски о взыскании имущества чиновников, которое не подтверждено доходами, на 1,1 млрд рублей. Об этом сообщил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

"За прошлый год было выявлено три чиновника, расходы которых существенно превышали их подтвержденные доходы. В суды направлено четыре исковых заявления на общую сумму 1,1 млрд рублей (в 2019 году - три иска на 5,4 млн рублей)", - сообщил прокурор Подмосковья в интервью "Российской газете".

Так, в Чеховский городской суд направлен иск об обращении в доход РФ двух земельных участков и шести квартир стоимостью свыше 75 млн рублей, принадлежащих заместителю руководителя администрации Чеховского муниципального района.

Одновременно прокуроры области подали в суды иски к фигурантам уголовных дел о коррупции о взыскании ущерба на 1,2 млрд рублей.