В Москве задержан мужчина, укравший 6 млн рублей у знакомого после обмена валюты

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, который подозревается в ограблении на 6 млн рублей своего знакомого, попросившего помочь в обмене валюты. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступило заявление от 22-летнего москвича. Он сообщил, что ему срочно потребовалось обменять иностранную валюту на рубли, но паспорта при себе не было. Поэтому он попросил своих знакомых поменять деньги по их паспортам. После того как мужчины вышли из отделения одного из банков в центре Москвы, они отказались отдавать деньги и скрылись. Материальный ущерб составил 6 млн рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Плеханова задержали одного из подозреваемых - 43-летнего приезжего мужчину. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Соучастники задержанного разыскиваются.