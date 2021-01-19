В Москве возбуждено дело об оказании косметологических услуг без медобразования

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании в Москве косметологических услуг людьми без медицинского образования и лицензии, от рук которых пострадали две женщины. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве по результатам проведенной процессуальной проверки по сообщению СМИ о ненадлежащем оказании гражданам косметологических услуг возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщила Иванова.

Ранее один из федеральных каналов сообщил, что в Москве неизвестные в салонах красоты и на дому, не имея необходимого медицинского образования и лицензии, используя незарегистрированные на территории РФ медицинские изделия, оказывали косметологические услуги, повлекшие причинение вреда здоровью пациентов. Обучение этих людей проводил Емельян Брауде, который сам не имеет соответствующего образования.

"Согласно сюжету, от действий косметологов пострадали две женщины, которым оказаны ненадлежащие косметологические услуги. Они допрошены, изъята необходимая медицинская документация, назначены судебно-медицинские экспертизы", - сообщила представитель ГСУ. Территориальному органу Росздравнадзора по Москве и Московской области и департаменту здравоохранения Москвы поручено проведение проверки по всем фактам, изложенным в репортаже.

За прошлый год в столичном ГСУ СК находилось десять уголовных дел, связанных с ненадлежащим оказанием косметологических услуг гражданам. В суд направлено пять уголовных дел данной категории, по двум из них вынесены обвинительные приговоры, три уголовных дела находятся на завершающей стадии судебного разбирательства. При этом уголовная ответственность может наступить только при причинении вреда здоровью пациента. "Поэтому в целях превентивной защиты прав и законных интересов граждан руководителем ГСУ СК России по Москве предложено руководству СК России рассмотреть вопрос о возможности внесения предложений по изменению законодательства в этой сфере", - добавила Иванова.