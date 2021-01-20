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Дело возбудили в Хабаровске из-за вспышки кишечной инфекции в школе-интернате

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

ХАБАРОВСК, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело из-за вспышки кишечной инфекции в школе-интернате в Хабаровске. Об этом сообщило СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Ранее в среду прокуратура Хабаровского края сообщила о проведении проверки из-за отравления 20 воспитанников и трех сотрудников школы-интерната №2.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей")", - говорится в сообщении на сайте управления. Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Отмечается, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Состояние здоровья удовлетворительное. Их жизнь вне опасности.

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