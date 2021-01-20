В камере хранения супермаркета в Петербурге нашли 2,3 кг синтетического наркотика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Полицейские обнаружили 2,3 кг наркотиков в ячейке камеры хранения в супермаркете в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате выезда полицейские изъяли пять прозрачных полимерных пакетов с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно проведенному исследованию, это наркотическое средство мефедрон общей массой 2,3 кг", - говорится в сообщении.

Наркотики хранились в супермаркете на проспекте Культуры. Полицейские устанавливают, кому принадлежит крупная партия запрещенных веществ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.