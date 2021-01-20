Хозяин выброшенной в мусорный бак собаки в Краснодаре заявил, что считал ее мертвой

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Полиция Краснодара установила и опросила всех хозяев бульдога, которого 11 января обнаружили в мусорном контейнере в одном из районов города. Последние владельцы собаки утверждают, что выбросили собаку, так как предполагали, что она умерла, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В начале прошлой недели в социальных сетях города волонтеры опубликовали фотоматериалы и видеозапись, в публикации говорилось, что в одном из районов Краснодара в мусорном контейнере нашли мешок с живой собакой внутри. По факту случившегося полицией была организована проверка.

"Сотрудниками полиции установлены и опрошены все лица, являвшиеся в разное время владельцами собаки. Последние владельцы животного пояснили, что утром в день инцидента собака гуляла на закрытой дворовой территории их частного домовладения, а спустя некоторое время они обнаружили тело пса без признаков жизни. В течение часа состояние питомца не изменилось, в связи с чем глава семейства положил тело в мешок, который вынес в ближайший мусорный бак", - сказал Коноваленко.

Он уточнил, что данные люди приобрели пса в декабре 2020 года, собака жила в частном доме, гуляла во дворе. Также начальник пресс-службы объяснил, что в настоящее время проверка продолжается, после проведения всех необходимых медицинских обследований, которые позволят установить объективные причины имеющегося у животного состояния здоровья, будет принято процессуальное решение.

Волонтеры, которые занимаются спасением бульдога у себя в Instagram сообщили, что на данный момент собака остается в ветеринарной клинике, ее состояние улучшается, ищут нового хозяина.