В Туве бывший сотрудник МВД пойдет под суд за сожжение человека

ТАСС, 20 января. Экс-начальника отделения уголовного розыска УМВД по Кызылу будут судить по делу об убийстве в марте 2008 года. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Туве.

По данным ведомства, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "в", "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство человека, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью группой лиц).

По версии следствия, 7 марта 2008 года обвиняемый вместе со своим подчиненным вывез задержанного в безлюдное место, где поджег его, предварительно облив бензином. Второй сотрудник нанес потерпевшему множественные удары молотком по голове.

После совершенного убийства обвиняемый с подчиненным сотрудником завалили тело потерпевшего автомобильными шинами, досками, после чего подожгли. Второй соучастник преступления находится в розыске.