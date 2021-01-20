{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге произошел пожар в гимназии

Более тысячи учеников эвакуировали из учебного заведения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Возгорание произошло в среду днем в гимназии номер 513 на улице Латышских стрелков в Санкт-Петербурге, из учебного заведения эвакуировали более тысячи учеников, сообщили ТАСС в главке МЧС по городу.

"В помещении серверной на первом этаже возгорание на площади 1,5 кв. м. Эвакуированы 1050 детей", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что детей вывели в школу номер 572, которая расположена на этой же улице.

В настоящее время открытое горение на месте ЧП ликвидировали. Здание гимназии из-за пожара было обесточено.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Пятеро бандитов ликвидированы в ходе спецоперации в Чечне
В НАК также добавили, что уничтоженный бандглаварь Аслан Бютукаев причастен к теракту в аэропорту Домодедово
Читать полностью