В Петербурге произошел пожар в гимназии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Возгорание произошло в среду днем в гимназии номер 513 на улице Латышских стрелков в Санкт-Петербурге, из учебного заведения эвакуировали более тысячи учеников, сообщили ТАСС в главке МЧС по городу.

"В помещении серверной на первом этаже возгорание на площади 1,5 кв. м. Эвакуированы 1050 детей", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что детей вывели в школу номер 572, которая расположена на этой же улице.

В настоящее время открытое горение на месте ЧП ликвидировали. Здание гимназии из-за пожара было обесточено.