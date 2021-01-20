{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар в производственном здании в Красноярске локализован на площади 500 кв. метров

Возгорание началось днем в среду

ТАСС, 20 января. Пожар, охвативший два этажа производственного здания по улице Монтажников в Красноярске, локализован на площади 500 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"На улице Монтажников, 58, объявлена локализация пожара на площади 500 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Пожар в производственном здании начался днем в среду. К моменту прибытия пожарных происходило горение на втором и третьем этажах здания. Предварительная площадь пожара - 500 кв. м. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Теги
РоссияКрасноярский край
В Ухте ввели режим повышенной готовности из-за нападения собак на людей
Накануне в поселке Ветлосян от нападения собак пострадала 10-летняя девочка, она находится на амбулаторном лечении
Читать полностью