Пожар в производственном здании в Красноярске локализован на площади 500 кв. метров

ТАСС, 20 января. Пожар, охвативший два этажа производственного здания по улице Монтажников в Красноярске, локализован на площади 500 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"На улице Монтажников, 58, объявлена локализация пожара на площади 500 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Пожар в производственном здании начался днем в среду. К моменту прибытия пожарных происходило горение на втором и третьем этажах здания. Предварительная площадь пожара - 500 кв. м. Информация о погибших и пострадавших не поступала.